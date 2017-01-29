AyaNews.com (beta)

AyaNews.com
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01:26: اليمن يحذر مواطنيه وموغريني تنتقد قرار ترامب بحظر السفر
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01:17: العثورعلى مقبرة جماعية تضم رفات مدنيين شمال الموصل
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01:04: استئناف تسليم الغاز من محطة سكيكدة الجزائرية
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00:46: ريال مدريد يعزز صدارته في الدوري الإسباني
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00:32: البيت الأبيض: المكالمة الهاتفية بين بوتين و ترامب كانت كلها إيجابية
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00:18: أمم أفريقيا :مصر تفك عقدة المغرب وتتأهل لنصف النهائي
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00:08: البيت الأبيض: الرئيس الأميركي ترامب والملك سلمان يتفقان في اتصال هاتفي على تأييد إقامة مناطق آمنة في سوريا واليمن
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00:01: البيت الأبيض: قرارحماية أميركا من الإرهاب قد يتسع
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23:54: إقامة مؤقتة للاجانب العالقين في كندا بسبب قرار ترامب
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23:52: أصغر جهاز في العالم لتصوير "أدمغة الأطفال"
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02:01: دوتيرتي يحذر القوات الأميركية!
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01:41: المكسيك تستدعي السفير الإسرائيلي وتبلغه إحتجاجا “شديد اللهجة”
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01:33: ترامب: منع السفر “ليس حظرا يستهدف المسلمين” تحديدا
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01:04: بالصور: بديع أبو شقرا يرفع كأس “رقص النجوم” في موسمه الرابع
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01:01: بالصور: بديع أبو شقرا يفوز بكأس “رقص النجوم” في موسمه الرابع
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00:12: ترامب وسلمان إتفقا على التصدي لأنشطة إيران.. ومناطق آمنة في سوريا واليمن
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23:31: جنبلاط: أتمنى بعض التروي بدل الإستبعاد والتهميش
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23:01: قصة الدجاجة التي عاشت 18 شهراً من دون رأس
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22:43: مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد في 2017/1/29
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21:36: كنعان: لموازنة تسمح بتمويل سلسلة الرتب والرواتب بأقل عبء على المواطن
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National News Agency
23:50: بديع أبو شقرا فاز بالمرتبة الأولى في برنامج رقص النجوم
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23:36: فتح دانت محاولة اغتيال شروف: العملية تهدف إلى زعزعة أمن لبنان وزرع الفتنة بين أبناء شعبنا
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23:14: مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد في 29/1/2017
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22:26: حاصباني: لا أعتقد أن لبنان مستهدف بشكل مركز من الارهاب لكن هناك حالات لا بد من التيقظ لها وردعها
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22:16: قاسم: إطالة البحث في قانون انتخاب للمحافظة على بعض الزعامات أمر غير منطقي ونقترح العودة إلى النسبية على أساس 13…
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22:08: الشعار في مصالحة رعاها الجيش في قضية استشهاد الشيخ الأسمر في طرابلس: سلاحنا ضد العدو اسرائيل
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21:56: سفير فلسطين عاد شروف بعد نجاته من محاولة الاغتيال في صيدا
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21:38: متعاقدو التعليم المهني والتقني يعتصمون أمام التربية الجمعة: لتنظيم امتحانات محصورة ضمن مواد الإختصاص
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21:28: كنعان: الحكومة تأخرت في مناقشة الموازنة وإحالتها لكن الوقت مازال سانحا وتمويل السلسلة بالحد من الهدر
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21:14: رش ملح على طريق البيرة القبيات بعد انزلاق سيارات نتيجة الجليد
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