AyaNews.com (beta)

AyaNews.com
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13:36: التحكم المروري: جريح في حادث سير على طريق عام جزين
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13:32: مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة لدم من فئتي +A أو +O للتبرع: ٧٠٢٥٦٦٨٨
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13:31: العراق: 32 قتيلا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف مقرا لتنظيم الدولة غربي الموصل
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13:31: 10 حقائق عن الحياة الشخصية لمستشارة ترمب "أميرة التوت"
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13:27: مستشفى الروم-الأشرفية بحاجة ماسة لدم من فئة +O للتبرع: ٠٣٥٦١٩٦١
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13:24: لهذا السبب منعت ميريام فارس التصوير في جنازة والدها.. وهذا ما قالته
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13:20: جدول بالأطعمة التي يجب غسلها قبل الطهو والأخرى التي يمنع ذلك البتة!
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13:18: باسيل بعد إنتهاء المؤتمر مع موغيريني: "ما حبّيت ردّ على سؤال.." ولكن!
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13:13: الرئيس عون إستقبل الدكتور عمر عياش، نقيب أطباء لبنان - طرابلس، على رأس وفد من النقابة
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13:09: مفاجآت مدويّة لحزب الله وسوريا!
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13:23: أوغاسابيان: الوزارة تعدّ مشروع قانون يمنع تسليع المرأة في الإعلام
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13:21: “ندوة الثلاثاء” إلى النور قريباً
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13:16: جومانا الاسمر بحاجة ماسة لدم فئة +AB
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13:13: موريس الخوري بحاجة لدم فئة +AB
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13:10: الكرملين: لا اتصالات مباشرة بعد مع البيت الأبيض
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13:09: مجلس النواب اقر اقتراح اعفاء شاحنات النقل الخارجي من رسوم الميكانيك
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12:59: واشنطن حذرت رعاياها من مخاطر تعرضهم لهجمات في تركيا
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12:55: أنقرة تصنف “جفش” و”داعش” منظمتين إرهابيتين
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12:51: خاص بالفيديو: من اوروبا الى لبنان… “القوات” ع الخط
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12:48: بالفيديو: من بوتين الرئيس الى بوتين المغنّي!
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National News Agency
13:38: ندوة عن حقوق المستهلك في المدرسة الوطنية الارثوذكسية عكار
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13:38: خوري عرض مع وزيرة التعاون الدولي في مصر تعزيز العلاقات وتحسين فرص النمو
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13:36: ابي خليل بحث مع وفد البنك الدولي تغذية بيروت من مياه الأولي وانشاء سد بسري
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13:32: وزير الشباب والرياضة الماليزي افتتح قاعة للكومبيوتر في كترمايا
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13:30: لجنة الدفاع تلتقي وفدا نيابيا استونيا في الاول من شباط
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13:28: عز الدين عرضت مع السعودي مشاريع مشتركة قيد التنفيذ
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13:28: جريح في حادث سير على طريق عام جزين
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13:26: ماكرون غادر الى باريس
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13:24: تحالف برلمان لكل البلد: لاقرار قانون انتخاب ينتج مجلسا خارج القيد الطائفي
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13:24: 802 أسرة مستفيدة من مساعدات طيران الاتحاد ضمن حملة الاستجابة الاماراتية للنازحين السوريين
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