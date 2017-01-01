AyaNews.com (beta)

AyaNews.com
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10:31: شقيق نضال بشراوي المصاب في تفجير اسطنبول للـLBCI :معلومات عن 13 اصابة بين اللبنانيين في هجوم اسطنبول الإرهابي
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10:26: باسيل يتابع الهجوم الإرهابي في اسطنبول والإصابات التي طالت رعايا لبنانيين
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10:15: بالأسماء: اللبنانيون المصابون في هجوم اسطنبول الإرهابي بينهم ابنة نائب شمالي!
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09:59: العراق: 6 قتلى و10 جرحى بهجوم في محافظة النجف العراقية (سكاي نيوز)
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09:55: فقدان شاب لبناني في الملهى المستهدف في اسطنبول
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09:48: قوى الأمن: الطرق إلى مراكز التزلج في كفرذبيان سالكة لجميع السيارات
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09:45: التحكم المروري: طريق ضهر البيدر اصبحت سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات
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09:43: اصابات بين اللبنانيين في مجزرة اسطنبول!؟
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09:27: "داعش" يخطط لشن هجمات كيميائية في اوروبا!؟
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09:20: كيم جونغ اون: كوريا الشمالية باتت في “المراحل الأخيرة قبل اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات”
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10:38: باسيل تابع مع قنصل لبنان في اسطنبول اوضاع اللبنانيين الذين اصيبوا في العمل الارهابي
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10:22: فرنسا تأمل إحترام وقف النار في سوريا
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10:13: خاص – ميرنا وارديني لموقع “القوات”: أخي إلياس كان يحتفل في “la rena” وهو من بين المفقودين
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10:12: خاص – ميرنا وارديني لموقع “القوات”: أخي كان يحتفل في “la rena” وهو من بين المفقودين
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09:36: هولاند يعلن توجهه الى العراق الاثنين
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09:12: جونغ-اون: كوريا الشمالية باتت في المراحل الأخيرة قبل إختبار صاروخ بالستي
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07:14: بالفيديو: عشرات القتلى بهجوم مسلح من “بابا نويل” على ملهى ليلي في اسطنبول
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20:52: بصبوص: للتعاون مع القوى الأمنية في تطبيق القانون
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20:33: القاء قنبلة على محل للمشروبات الروحية في طرابلس
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20:30: الرياشي: “الحكيم” شخصية العام 2016
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National News Agency
10:18: فرنسا تأمل باحترام وقف النار في سوريا
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10:10: كوريا الشمالية باتت في المراحل الأخيرة قبل اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات
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10:10: البيت الابيض دان الاعتداء المروع ضد ملهى في اسطنبول
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10:08: لبناني مفقود في العمل الارهابي في اسطنبول
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10:02: 39 قتيلا حصيلة الاعتداء على ملهى ليلي في اسطنبول
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09:38: الشرق الأوسط: مجلس الأمن يدعم بالإجماع الهدنة السورية عشرات الانتهاكات... واتفاق وقف إطلاق النار على كف خلافات تركيا وإيران
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08:38: الحياة: مجلس الأمن حض القوات النظامية وحزب الله على وقف الهجمات في وادي بردى جنيف مرجعية لمفاوضات آستانة
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08:36: العربي الجديد: إيران واتفاق أنقرة: رسائل مباشرة وضمنية
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08:34: المفكرة ليوم الثلثاء في 3 كانون الثاني 2017
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23:48: نهرا زار غرفة عمليات قوى الأمن في طرابلس وجال على الحواجز: لاتخاذ الاجراءات المشددة
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