AyaNews.com (beta)

AyaNews.com
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17:34: حركة المرور كثيفة من جسر الرينغ باتجاه الأشرفية
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17:19: سامي الجميّل: نذكّر الجميع بالتزاماتهم في ما خص قانون الاتخاب وندق ناقوس خطر الديمقراطية في لبنان
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17:10: الرئيس عون: الدين المسيحي لا يسقط بالدبابات والمدافع والطائرات بل عبر الاغراق بالمال والخوف من هذه الاسلحة
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16:50: قوى الامن: اوقف حاجز ضهر البيدر المدعو "ح.ع."(25 عاماً) لحيازته كمية من الكوكايين
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16:42: مجلس الاتحاد الأوروبي: ندعم العملية الديمقراطية في لبنان ونرحب بانتخاب الرئيس ميشال عون
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16:38: إنفجار يضرب تركيا..!
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16:35: مدفعية الجيش اللبناني تستهدف في هذه الاثناء تحركات المسلحين في جرود عرسال
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16:29: مستشفى الشرق الاوسط - بصاليم بحاجة ماسة لدم من فئة +O للاتصال 03/315600
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16:24: قتيل وجريح نتيجة تصادم سيارة ودراجة نارية على أوتوستراد الأوزاعي باتجاه خلدة قرب الكوستابرافا
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16:19: معلومات otv: سوكلين باشرت جمع النفايات المكدسة من الضاحية وبعبدا بطلب من الانماء والاعمار
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17:32: المبعوث الأممي يستأنف من عدن جولة وساطة جديدة
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17:23: بالصورة: “افترقا.. عطريق المطار”
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17:19: بالصورة: “افترقا.. بطريق المطار”
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17:18: إيران تسقط طائرة من دون طيار فوق طهران
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17:13: فنيانوس: دفتر الشروط الذي سيصدر عن ادارة المناقصات سيطرح في مناقصة السوق الحرة
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17:12: ليتوانيا: سنبني سياجاً على حدودنا مع كالينينغراد الروسية
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17:10: نقابة المالكين لبري: أي تمديد لقانون الإيجارات القديم سيكون غير دستوري
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17:09: كبارة اطلع من وفود عمالية وبلدية على مطالبها
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17:01: جريصاتي استقبل لجنة موظفي النهار نقيب المحررين
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16:59: بري استقبل كاغ والشوابكة وعرض معهما الاوضاع الراهنة
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National News Agency
17:44: (*) المشنوق ترأس اجتماعا لبحث في موضوع المطار
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17:44: خزان جديد لقلحات يخفف أزمة المياه
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17:42: حفل تكريمي لشبكة تحقيقات الإعلامية لمناسبة إطلاق حملة التوعية من حوادث السير
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17:40: (*) سامي الجميل: لوضع قانون الانتخابات على جدول أعمال مجلس النواب وال60 يضرب صحة التمثيل المسيحي
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17:38: فرعون استمع الى مطالب محامي الطعن بقانون الايجارات والتقى وفد بيروت مدينتي: لوقف العمل بالقانون حتى انشاء الصندوق الخاص
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17:36: عون للجنة التنفيذية لكنائس الشرق الاوسط: الدين المسيحي لا يسقط بالدبابات بل عبر الإغراق بالمال
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17:26: (*) 3 جرحى بانفجار في اقليم ديار بكر
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17:16: رئيس تجمع العلماء تلقى دعوة الى مؤتمر علمائي في سوريا
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17:14: فنيانوس عرض شؤونا انمائية مع زواره: مناقصة السوق الحرة في المطار ستجرى بكل شفافية
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17:06: نقابة المالكين في كتاب الى بري: أي تمديد لقانون الإيجارات القديم سيكون غير دستوري
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