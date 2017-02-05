AyaNews.com (beta)

AyaNews.com
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00:10: Conflict news: YEMEN: Reports that a ballistic missile has been fired towards Riyadh, Saudi Arabia by Houthi aligned forces in…
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00:02: الرئيس الإسرائيلي: القدس تشكل نموذجا حول قدرة اليهود والعرب على العيش سويا
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23:54: انصار الله: الصاروخ البالستي استهدف قاعدة عسكرية سعودية في غرب منطقة المزاحمية قرب الرياض
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23:48: مغردون سعوديون يؤكدون عبر تويتر سماع انفجارمدوي هز القاعدة العسكرية في منطقة المزاحمية بالرياض (beirutpress)
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23:43: العميد المتقاعد أمين حطيط: اخطرما في كلام جنبلاط اليوم تخيير اللبنانيين وخاصة المسيحيين بين اللاعدالة او اللاأمن
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23:30: اشكال كبير في طرابلس والسبب.. ريفي
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23:12: خمس علامات على وجود السرطان وخمس طرق للوقاية منه
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23:11: وصول وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى الكونغو حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين تقدمهم نائب وزير الخارجية اضافة…
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23:02: وكالة سبأ: القوة الصاروخية اليمنية تعلن اجراء تجربة ناجحة لصاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في الرياض
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23:01: ترامب: - لو وقع مكروه في الولايات المتحدة فإن النظام القضائي سيكون هو المسؤول- طلبت من الأمن الوطني التدقيق بعناية في…
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23:48: نتنياهو توجه إلى لندن: سأبحث مع ماي في بناء تحالف دولي ضد إيران
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23:32: منفذ هجوم “اللوفر” يرفض الإجابة على أسئلة المحققين
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22:39: انشقاق في صفوف “داعش”: “البغدادي عاجز فلا يعد خليفة لنا”
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22:19: مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد في 5/2/2017
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21:59: بالصورة: جريحان بتدهور سيارة على اوتوستراد فيطرون – كسروان
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21:54: بالصورة: تدهور سيارة على اوتوستراد فيطرون – كسروان
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21:35: فوز لائحة التوافق النقابي في انتخابات أساتذة المهني
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21:27: إحالة أوراق ذابح بائع خمور قبطي إلى مفتي مصر
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21:13: بالصور: إنقاذ عامل من حريق شبّ داخل منشرة للأخشاب في حرار
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21:04: السيدة جانيت أبي راشد بحاجة ماسة الى دم +A
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National News Agency
23:50: ماروني: حزب الكتائب قادر على خوض الانتخابات بجدارة وحاضرون للتحالفات
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23:02: اشكال في طرابلس وتحطيم واجهات محلات على خلفية تمزيق صور لريفي
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22:36: مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد في 5/2/2017
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21:54: فوز لائحة التوافق النقابي في انتخابات اساتذة المهني
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21:20: بلدية راسمسقا أطلقت مشروع التنظيف الآلي لشوارع البلدة
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21:00: الضاهر: ندعم كل التحركات لإنصاف عكار وإعطائها حقوقها
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20:40: المتعاقدون والمستعان بهم في التعليم الأساسي دعوا إلى إضراب تحذيري السبت
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20:16: 4 جرحى نتيجة اصطدام سيارة بحواجز اسمنتية على أوتوستراد المرج
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20:12: درغام: نعمل يدا واحدة مع تيار المستقبل لإقرار مشروع الجامعة اللبنانية في عكار
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20:04: سباق سيارات دفع رباعي على ثلوج المرتفعات الغربية لجبل الشيخ
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