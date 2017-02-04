AyaNews.com (beta)

AyaNews.com
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01:30: البيت الأبيض: التجربة الصاروخية الإيرانية لا تمثل خرقا مباشرا للاتفاق النووي
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01:03: الأمن الداخلي الأميركي: لا توجد قائمة إضافية للمسافرين الممنوع دخولهم إلى الولايات المتحدة
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00:37: الولايات المتحدة: ديموقراطيون يعتبرون مرسوم ترامب بشأن الهجرة دعاية لم يحلم بها المتشددون
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00:22: الأمم المتحدة: ملامح تطهير عرقي بحق المسلمين في ميانمار
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23:58: البيت الأبيض: العقوبات الأمريكية الجديدة تعد موقفًا قويًا جدًا ضد إيران
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23:26: الجيش يوقف 5 سوريين في عين الرمانة
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22:58: مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة في 3/2/2017
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22:43: «الداخلية» المصرية: منفذ هجوم متحف اللوفر في باريس مصري
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22:12: مستشار المرشد الإيراني: طرح الخيار العسكري من جانب الولايات المتحدة هدفه الدعاية
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22:04: لماذا يُنصح بإزالة تطبيق فيسبوك من الهاتف المحمول؟
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04:00: أحمد الحريري عن “وثائق الاتصال”: رئيس الحكومة حازم في رفع الظلم عن الشمال
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03:58: مصادر “التغيير والاصلاح”: مبادرة عون غير منسّقة مع أيّ من القوى
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03:55: مصادر بعبدا: عون يطرح تأمين أماكن في سوريا آمنة لاستيعاب اللاجئين
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03:53: مصادر “القوات”: الصيَغ الجديدة تزاوج بين صحة التمثيل وهواجس الجماعات
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03:49: مصادر وزارية: من المستبعد طرح ملف التعيينات في جلسة الأربعاء
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03:48: “الرباعية” تستعين بـ”السرّ والكتمان”.. والإستفتاء دونه عقبات دستورية
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03:46: عون سيبحث مع السيسي وعبد الله الثاني التطورات الإقليمية المستجدة
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03:44: مصادر: انعدام الوزن الداخلي لا ينفصل عن التحولات السياسية في المنطقة
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03:37: عون يؤيد إقامة مناطق آمنة في سوريا
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03:30: شيعة مستقلون يتمردون على احتكار “حزب الله” لأصوات الطائفة
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National News Agency
23:38: الجيش يوقف 5 سوريين في عين الرمانة
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23:14: مهرجان السينما الاوروبية الثالث والعشرون تسليم جائزة افضل فيلم قصير من اخراج طلاب لبنانيين
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22:42: مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة في 3/2/2017
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22:32: حريق في متجر للأدوات الخشبية في بئر العبد
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22:28: افتتاح المعرض الفوتوغرافي لمشروع صورة وحكاية في مسرح المدينة بالشراكة مع اليونيسف
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21:28: لقاء عرض للوضع الامني في مخيمات الجنوب والمجتمعون اكدوا الحياد الفلسطيني الإيجابي وضرورة استكمال ملف المطلوبين
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21:22: غراندي عقد مؤتمرا صحفيا بعد زيارة مدن سورية: لا يجب ان يكون الدعم الانساني للنازحين مرهونا بالسياسة
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20:50: قباني ممثلا الحريري في اجتماع مؤتمر انماء بيروت: كلنا أمل في ألا نصل إلى مرحلة الفراغ التشريعي
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20:30: مؤتمر الطاقة الاغترابية اختتم اعماله في جنوب افريقيا باسيل: العمل الاغترابي طريقه طويل ولبنانيتنا قائمة على ايماننا وقوتنا الفردية
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20:24: حرب وجه سؤالين للحكومة حول كيفية تنظيم اقتراع المغتربين في الخارج
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